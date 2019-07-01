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01.07.2019, 16:16

Температурный рекорд: июнь в Киеве стал самым жарким за 139 лет

Температурный рекорд: июнь в Киеве стал самым жарким за 139 лет - Фото
Фото: unsplash.com

В целом за июнь в столице зафиксировали 11 температурных рекордов

Средняя температура июня в столице составила +23,6 °С, что на 5,4°С выше климатической нормы. Об этом сообщается метеостанция Центральной геофизической обсерватории им. Бориса Срезневского.

Таким образом, июнь в этом году стал самым теплым за 139 лет – с 1881-го.

За месяц было 14 дней с температурой выше +30°С и в целом зафиксировано 11 температурных рекордов.

Метеостанция также сообщает, что последний день месяца – 30 июня – был самым холодным, минимальная температура под утро опустилась до +13,5°С. А жарче всего в Киеве было 22 июня - +34,0°С.

Осадки за месяц составили 67 мм, 92% климатической нормы.

Ранее сегодня сообщалось, что в Украину возвращается жара.

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Теги: киев, погода, температурный рекорд
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