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01.07.2019, 13:44

В Грузии и Мексике выпал снег: фото, видео

В Грузии и Мексике выпал снег: фото, видео - Фото
Фото: gurianews.com

Несмотря на июль, снег неожиданно выпал на грузинском курорте и в шести районах Мексики

На высокогорном курорте Бахмаро на западе Грузии, сегодня, 1 июля, выпал снег. Об этом сообщают Новости Грузия.

"Снег пошел накануне поздно вечером и продолжился сегодня утром", - сказал директор курорта Давид Саджая. Он отметил, что ни он сам, ни люди более старшего поколения не помнят, чтобы в Бахмаро шел снег в июле.

По его словам, в настоящее время на курорте много отдыхающих.  "Не могу сказать, что кого-то отпугнул внезапный снег – напротив, многие обрадовались", - уточнил Саджая.

Фото: gurianews.com

Бахмаро расположен в котловине гор, покрытых еловыми и пихтовыми лесами, в регионе Гурия. Курорт находится на высоте около двух тысяч метров над уровнем моря и известен своим целебным климатом. 

По информации Би-би-си, в результате снежного шторма в шести районах в северном мексиканском городе Гвадалахара выпало до 1,5 метров снега.

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Теги: Мексика, снег, Грузия, июль
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