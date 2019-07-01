В Грузии и Мексике выпал снег: фото, видео

На высокогорном курорте Бахмаро на западе Грузии, сегодня, 1 июля, выпал снег. Об этом сообщают Новости Грузия.
"Снег пошел накануне поздно вечером и продолжился сегодня утром", - сказал директор курорта Давид Саджая. Он отметил, что ни он сам, ни люди более старшего поколения не помнят, чтобы в Бахмаро шел снег в июле.
По его словам, в настоящее время на курорте много отдыхающих. "Не могу сказать, что кого-то отпугнул внезапный снег – напротив, многие обрадовались", - уточнил Саджая.
Фото: gurianews.com
Бахмаро расположен в котловине гор, покрытых еловыми и пихтовыми лесами, в регионе Гурия. Курорт находится на высоте около двух тысяч метров над уровнем моря и известен своим целебным климатом.
По информации Би-би-си, в результате снежного шторма в шести районах в северном мексиканском городе Гвадалахара выпало до 1,5 метров снега.
#Guadalajara blanketed in 1.5 metres of ice after massive #hailstorm#Mexico pic.twitter.com/4zpejukGlY— Ruptly (@Ruptly) 1 июля 2019 г.
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