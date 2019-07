В Грузии и Мексике выпал снег: фото, видео

На высокогорном курорте Бахмаро на западе Грузии, сегодня, 1 июля, выпал снег. Об этом сообщают Новости Грузия.

"Снег пошел накануне поздно вечером и продолжился сегодня утром", - сказал директор курорта Давид Саджая. Он отметил, что ни он сам, ни люди более старшего поколения не помнят, чтобы в Бахмаро шел снег в июле.

По его словам, в настоящее время на курорте много отдыхающих. "Не могу сказать, что кого-то отпугнул внезапный снег – напротив, многие обрадовались", - уточнил Саджая.

Фото: gurianews.com

Бахмаро расположен в котловине гор, покрытых еловыми и пихтовыми лесами, в регионе Гурия. Курорт находится на высоте около двух тысяч метров над уровнем моря и известен своим целебным климатом.

По информации Би-би-си, в результате снежного шторма в шести районах в северном мексиканском городе Гвадалахара выпало до 1,5 метров снега.

#Guadalajara blanketed in 1.5 metres of ice after massive #hailstorm#Mexico pic.twitter.com/4zpejukGlY