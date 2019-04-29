После Пасхи часть Украины засыпало градом и снегом: фото

Фото: соцсети

Вчера, 28 апреля, в Золочевском районе Львовской области шел сильный дождь с градом, в результате чего подтопило один жилой дом, подвал, хозяйственные строения и три приусадебных участка, сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Спасатели эвакуировали девочку 2012 года рождения. Течением реки снесло один автомобиль.

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Вечером, около 20:00 град со снегом выпал в Тернопольской области. Фото выложил пользователь Facebook Игорь Зинкевич.

В Житомирской области сильный град с дождем парализовали движение на нескольких трассах. В непогоду попали водители, которые ехали по дорогам Коростенского района. Градом также засыпало райцентр Костополь, Ровенской области, сообщает ТСН.

Сегодня около 16:25 снег с градом выпал и в Христиновском районе Черкасской области. Фото опубликовали пользователи соцсети Facebook.

Как ранее сегодня сообщалось, в большинстве областей Украины ожидались дожди и грозы. 30 апреля "дождь может притихнуть, где-то даже прояснения появятся, но все равно будет холодно", уточняют синоптики.