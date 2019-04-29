Синоптики предупреждают о дождях и похолодании: погода, карта

Фото: unsplash.com

В понедельник, 29 апреля, дожди, местами с грозами пройдут в большинстве областей Украины. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко у себя в Facebook.

По ее словам, на юге будет без осадков. "Похолодание. На севере, западе и в большинстве восточных областей Украины ожидается +10, +15 градусов", - отметила Диденко.

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Фото: meteo.gov.ua

Она добавила, что на юге, на значительной части территории центральных областей будет +18, + 25 градусов.

"В понедельник в столице будет идти дождь, будет ветрено и похолодает до +11, +14 градусов", - отметила Диденко.

Синоптик уточнила, что 30 апреля "дождь может притихнуть, где-то даже прояснения появятся, но все равно будет холодно".

Диденко добавила, что 1 мая холодная погода в Киеве останется.

"Дожди польют с новой силой. К нам придет циклон", - отметила синоптик.

28 апреля на большей части территории Украины прошли дожди.