Погода в Украине на сегодня: дожди и похолодание

Фото: unsplash.com

Сегодня, 28 апреля, на большей части территории Украины ожидаются дожди и грозы. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

В западной части страны дожди с грозами, температура воздуха - от 13-15 градусов выше нуля во Львовской области до 21-23 градусов в Хмельницкой области.

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На севере и в центре также возможны слабые дожди и грозы, воздух прогреется до 21-23 градусов. Аналогичная ситуация на востоке Украины, температура водуха - 19-21 градус.

На юге ожидается переменная облачность, без осадков, с температурой 21-23 градуса. В Одесской области и на оккупированном острове Крым чуть прохладнее - 19-21 градус.

В Киеве возможны слабые дожди, вероятна гроза, температура воздуха днем - 21-23 градуса, ночью - 10-12 градусов.