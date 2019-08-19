В Исландии леднику устроили похороны: фото и видео

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Ледник Окйекюдль исчез из-за климатических изменений

17 августа с поэзией, минутой молчания и политическими речами в Исландии "похоронили" ледник Окйекюдль, который исчез из-за климатических изменений, вызвавших потепление. Об этом сообщает AP.

Участие в "траурной" церемонии принимали политики, эко-активисты и другие желающие попрощаться с ледником.

Окйекюдль ранее покрывал 15 км2 горного склона, а его толщина составляла 50 метров. 

Сегодня он сократился до 1 км2 и толщины 15 метров, потеряв статус ледника. 

Окйеклюдлю почти 700 лет. 

Исландский геолог Оддур Сигурдссон объявил об исчезновении ледника Окйекюдль около десяти лет назад. В воскресенье геолог возглавил церемонию прощания. 

Около 100 человек два часа поднимались на место, где раньше был ледник, после чего установили на месте мемориальную таблицу с надписью: "Ок - это первый исландский ледник, потерявший свой статус. Ожидается, что в ближайшие 200 лет все наши ледники уйдут одним и тем же путем. Этот памятник – признание того, что нам известно, что происходит, и мы знаем, что нужно сделать. Только вы узнаете, удалось ли нам это сделать".

"Мы видим последствия климатического кризиса. Мы не можем терять время", - сказала премьер-министр Исландии Катрин Якобсдоттир. Она добавила, что сделает вопрос климатических изменений приоритетным на встрече лидеров скандинавских стран и канцлера Германии Ангелы Меркель во вторник в Рейкьявике.

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Теги: Исландия, экология, климат, ледник, климатические изменения
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