Изменения климата. Нью-Йорк и Шанхай под угрозой затопления

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К 2100 году прибрежные города, такие как Нью-Йорк и Шанхай, может затопит из-за климатических изменений, глобального потепления и поднятия уровня воды. Об этом говорится в исследовании немецких климатологов из Потсдамского университета, передает Business Insider.

Повышение уровня мирового океана, как уточняется, может привести к миграции 187 млн человек во всем мире. Таким образом, до 2,5% мирового населения может столкнуться с необходимостью искать другое место жительства

"В худшем случае, если климат планеты станет теплее на 5 градусов по Цельсию в следующие 80 лет, растопленный лед может повысить уровень моря на 2 метра", - сказано в исследовании.

Также сообщается, что при повышении уровня океана на два метра суша потеряет более 1,8 млн кв км - это больше, чем Франция, Германия, Испания и Великобритания вместе взятые.

1 мая Британский парламент утвердил предложение лидера оппозиционной Лейбористской партии Джереми Корбина и ввел чрезвычайную ситуацию в окружающей среде и климате. Корбан отметил, что парламент Великобритании "стал первым в мире", кто принял такие меры.