Британский парламент объявил чрезвычайную экологическую ситуацию

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Британский парламент с 1 мая утвердил предложение лидера оппозиционной Лейбористской партии Джереми Корбина и ввел чрезвычайную ситуацию в окружающей среде и климате, сообщает Радио Свобода.

Корбан отметил, что парламент Великобритании "стал первым в мире", кто принял такие меры.

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Документ содержит призывы к защите окружающей среди для будущих поколений, но не обязует к конкретным действиям. Его приняли единогласно без подсчета голосов.

Парламент предлагает премьер-министру Терезе Мэй внести в течение шести месяцев предложения, чтобы "восстановить естественную среду Великобритании и создать экономику, которая не производит отходов". Кроме того, предлагается разработать "амбициозные краткосрочные цели" для восстановления источников энергии и транспорта.

Решение британского парламента последовало после нескольких недель протестов активистов.