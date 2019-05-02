Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Взять кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив
02.05.2019, 12:52

Британский парламент объявил чрезвычайную экологическую ситуацию

Британский парламент объявил чрезвычайную экологическую ситуацию - Фото
Фото: pixabay.com

Парламент предлагает премьер-министру Терезе Мэй внести предложения, чтобы "восстановить естественную среду Великобритании"

Реклама
Реклама

Британский парламент с 1 мая утвердил предложение лидера оппозиционной Лейбористской партии Джереми Корбина и ввел чрезвычайную ситуацию в окружающей среде и климате, сообщает Радио Свобода.

Корбан отметил, что парламент Великобритании "стал первым в мире", кто принял такие меры.

Реклама

Документ содержит призывы к защите окружающей среди для будущих поколений, но не обязует к конкретным действиям. Его приняли единогласно без подсчета голосов.

Парламент предлагает премьер-министру Терезе Мэй внести в течение шести месяцев предложения, чтобы "восстановить естественную среду Великобритании и создать экономику, которая не производит отходов". Кроме того, предлагается разработать "амбициозные краткосрочные цели" для восстановления источников энергии и транспорта.

Решение британского парламента последовало после нескольких недель протестов активистов.

Отправить:
Распечатать:
Теги: британия, климат
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама
Новости бизнеса
Все новости
Реклама
Реклама
Популярное
Реклама
Реклама
Реклама
Последние новости
Все новости
Загрузка...
Инфографика
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
 