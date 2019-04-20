Протесты из-за климата в Лондоне: арестованы 750 человек - видео

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Протестующие требуют сократить выбросы углерода до нуля, объявить климатическое и экологическое чрезвычайное положение

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В Лондоне сегодня более 750 человек были арестованы во время протестов против изменения климата, сообщает Sky News со ссылкой на полицию.

Правоохранители сказали, что те, кого уже отпустили - будут возвращены для "официального допроса и надлежащего предъявления обвинения в установленном порядке".

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Скотланд Ярд запросил "группу по ликвидации протеста" и несколько "базовых подразделений".

Протесты в британской столице продолжаются с понедельника. Возглавила их британская климатическая группа Extinction Rebellion, планирующая организовать демонстрации в 33 странах в течение ближайших дней.

Протестующие требуют сократить выбросы углерода до нуля, объявить климатическое и экологическое чрезвычайное положение и организовать собрание граждан для разработки чрезвычайного плана действий по изменению климата и экологической ситуации в целом.

Ранее сегодня сообщалось, что в Париже более 125 человек арестовали во время акций протеста так называемых "желтых жилетов".

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Теги: протесты, климат, лондоне
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