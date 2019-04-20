Протесты "желтых жилетов". В Париже арестовали более 125 человек

Фото: ЕРА

Во французской столице сегодня, 20 апреля, более 125 человек арестовали во время акций протеста так называемых "желтых жилетов", выступавших изначально против повышения тарифов на топливо. Об этом сообщает The Local.

Во время акции ее участники поджигали автомобили и общественное имущество. Полиция применила слезоточивый газ и призвала мирных демонстрантов отделиться от тех, кто применяет силу.

Реклама

Противостояние, как уточняется, происходит, преимущественно, в районе Place de la Repubique.

Также сообщается, что только две акции из четырех были санкционированы местными властями.

Протесты в Париже продолжаются с ноября прошлого года. Поводом для них стали планы властей повысить тарифы на топливо. Когда же правительство отказалось от этого, митинги не прекратились: люди, которые называют себя "желтыми жилетами", стали требовать еще больше уступок и повышения зарплат. Акции проходили и в других фарнцузских городах.