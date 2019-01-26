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26.01.2019, 21:56

Протесты "желтых жилетов": В Париже задержали более 200 человек

Протесты "желтых жилетов": В Париже задержали более 200 человек - Фото
Фото: ЕРА

Акции также проходят в Тулузе, Марселе и Бордо

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В Париже и других французских городах сегодня, 26 января, проходят акции протеста "желтых жилетов". Во время акции в Париже полиция задержала 223 человека. Об этом сообщает DW.

В МВД Франции оценили число участников протестов в 22 тысячи, из них в Париже - 2,5 тысячи.

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Акции также проходят в Тулузе, Марселе и Бордо.

Демонстрации проходят преимущественно мирно, но иногда возникают столкновения с полицией.

В Париже сегодня задержали 223 человека. В районе площади Бастилии демонстранты бросали камни в полицейских.

Сообщается также о столкновениях в Монпелье, Нанте, Тулузе, Эвре.

В начале ноября 2018 года во Франции вспыхнули массовые протесты, не раз перераставшие в беспорядки. Поводом для них стали планы властей повысить тарифы на топливо. Когда же правительство отказалось от этого, митинги не прекратились: люди, которые называют себя "желтыми жилетами", стали требовать еще больше уступок и повышения зарплат. 11 декабря президент Эмманюэль Макрон пошел на попятную.

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Теги: протест, франция, париж, акция, желтые жилеты
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