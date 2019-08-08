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Землян ждет голод – ООН

Землян ждет голод – ООН - Фото
Фото: ЕРА
08.08.2019, 14:55

Ученые говорят о замкнутом круге - сельское хозяйство убивает само себя

Эксперты ООН сообщили, что в ближайшем будущем вероятно все больше жителей Земли будут голодать. Передает DW, ссылаясь на доклад межправительственной группы экспертов ООН по изменению климата.

Ученые говорят, что нынешняя система производства продовольственных товаров обречена на самоуничтожение.

По их словам, из-за расширения сельскохозяйственных территорий уменьшается площадь лесов. Эксперты сообщают, что на сельском хозяйстве лежит "вина" за исчезновение 70% лесов на планете.

"Нужно остановить уничтожение лесов и использование все новых и новых земель для сельского хозяйства", - требует Жуан Кампари из WWF.

Сокращение количества лесов, а также использование фермерами старой техники приводит к увеличению количества углекислого газа в атмосфере, что, в свою очередь, провоцирует повышение температуры на Земле.

Эксперты предупреждают, что в сложившейся ситуации учащаются засухи, от чего плодородные территории превращаются в пустыни. Возрастает угроза глобального продовльственного кризиса.

Ученые настаивают на переходе к новым моделям сельскохозяйственного производства и прекращении экстенсивного развития сельского хозяйства.

"Надеюсь, что наш доклад повлияет на то, как люди будут использовать поверхность планеты, и подвигнет политиков к тому, чтобы поддерживать  долговременное использование почв и устойчивость системы производства продуктов питания", - заявил Алишер Мирзабаев, один из авторов доклада.

  • Над докладом межправительственной группы экспертов ООН по изменению климата более двух лет работали 103 специалиста из 52 стран.
  • Ранее эксперты ООН предупредили о возможном "климатическом апартеиде", когда негативные последствия климатических изменений затронут в большей степени бедное население планеты, меньше всего влияющее на климат.

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продовольственный кризис сельское хозяйство климат
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