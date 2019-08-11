В Германии запретят пластиковые пакеты

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В Германии в министерстве окружающей среды и ядерной безопасности работают над законодательной базой для запрета использования пластиковых пакетов. Об этом заявила глава ведомства Свенья Шульце, передает Deutsche Welle.

"Мое министерство сейчас работает над законодательным регулированием запрета пластиковых пакетов", - сказала она.

Шульце заявляет, что добровольное соглашение, заключенное с предприятиями в 2016 году об уменьшении использования пластиковых пакетов, принесло хорошие результаты.

"Теперь мы можем закрепить этот успех запретом", - отметила министр.

Согласно условиям добровольного соглашения, немецкие супермаркеты взимают с клиентов дополнительные средства за пластиковые пакеты.

Теперь министр планирует добиться еще одной сделки, предусматривающей уменьшение использования пластиковых упаковок, в частности, для фруктов и овощей.

6 августа сообщалось, что экологические картонные трубочки McDonald's не поддаются переработке из-за высокой плотности, а потому компания, перерабатывающая мусор отказалась их принимать.

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