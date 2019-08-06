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Экологические трубочки McDonald's не поддаются переработке - BBC

Экологические трубочки McDonald
Фото: depositphotos.com
06.08.2019, 12:14

Осенью 2018 года корпорация перешла с пластиковых трубочек на картонные, чтобы сократить загрязнение окружающей среды

Экологические картонные трубочки McDonald's не поддаются переработке из-за высокой плотности, а потому компания, перерабатывающая мусор отказалась их принимать. Об этом сообщает BBC

Осенью 2018 года все заведения сети фастфуда McDonald's в Великобритании и Ирландии отказалась от использования пластиковых трубочек, чтобы сократить загрязнение окружающей среды. 

Вместо пластика McDonald's перешла на картонные трубочки, которые производит компания Transcend Packaging, находящаяся в Уэльсе. 

Со временем оказалось, что плотность материала в новых трубочках слишком высокая, что значительно усложняет переработку. 

McDonald's уже занимается поиском решения проблемы, а пока что рекомендовало посетителям выбрасывать трубочки вместе с остальным мусором. 

Как сообщает BBC, это заявление сети фастфудов вызвало шквал критики в интернете, из-за чего в компании предложили выбрасывать пластиковые трубочки отдельно, извинившись за прежнюю идею. 

Сеть заведений McDonald's в Великобритании использует 1,8 млн пластиковых трубочек ежедневно, а потому предложение перейти на картон было важным шагом для защиты экологии и уменьшения одноразового использования пластика.  

25 марта корпорация McDonald's объявила о приобретении израильского стартап Dynamic Yield Ltd., занимающегося разработками в области искусственного интеллекта

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экология пластик mcdonalds картон трубочки
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