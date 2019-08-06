Экологические трубочки McDonald's не поддаются переработке - BBC

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Экологические картонные трубочки McDonald's не поддаются переработке из-за высокой плотности, а потому компания, перерабатывающая мусор отказалась их принимать. Об этом сообщает BBC.

Осенью 2018 года все заведения сети фастфуда McDonald's в Великобритании и Ирландии отказалась от использования пластиковых трубочек, чтобы сократить загрязнение окружающей среды.

Вместо пластика McDonald's перешла на картонные трубочки, которые производит компания Transcend Packaging, находящаяся в Уэльсе.

Со временем оказалось, что плотность материала в новых трубочках слишком высокая, что значительно усложняет переработку.

McDonald's уже занимается поиском решения проблемы, а пока что рекомендовало посетителям выбрасывать трубочки вместе с остальным мусором.

Как сообщает BBC, это заявление сети фастфудов вызвало шквал критики в интернете, из-за чего в компании предложили выбрасывать пластиковые трубочки отдельно, извинившись за прежнюю идею.

Сеть заведений McDonald's в Великобритании использует 1,8 млн пластиковых трубочек ежедневно, а потому предложение перейти на картон было важным шагом для защиты экологии и уменьшения одноразового использования пластика.

25 марта корпорация McDonald's объявила о приобретении израильского стартап Dynamic Yield Ltd., занимающегося разработками в области искусственного интеллекта.