Из Тихого океана достали более 40 тонн пластика: видео

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Из воды на участке между Гавайями и Калифорнией достали более 40 тонн пластикового мусора

В Тихом океане провели "самую масштабную и успешную операцию по очистке", заявили экологи из Института океанических путешествий в США, передает CNN.

Из воды на участке между Гавайями и Калифорнией достали более 40 тонн пластикового мусора. Для этой операции использовали спутниковую и беспилотную технику. Из океана достали, в том числе, бутылки из-под моющих средств, пластиковую мебель и детские игрушки.

Использовались также так называемые призрачные сети – массивные сети из нейлона и полипропилена, которые дрейфовали в воде и собирали пластиковый мусор.

В феврале 2017-го в ООН заявили, что к 2050 году в мировом океане будет больше пластика, чем рыбы. 

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Теги: пластик, Тихий океан
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