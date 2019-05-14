На дне Тихого океана обнаружили пластик: видео

На дне Марианской впадины в Тихом океане исследователи обнаружили пластик: пакет и обертки от конфет. Об этом сообщает Euronews.
Американский исследователь Виктор Весково вместе с командой совершил рекордно глубокое погружение ко дну Марианской впадины - на 11 км, отмечает издание. Это на 16 м кглубже, чем предыдущее погружение, которое состоялось в 1960 году.
Помимо пакета и оберток, ученому удалось обнаружить четыре новых вида ракообразных-амфиподов и розовую улитку.
Команда Весково собрала образцы породы со дна и собирается проверить, содержат ли найденные живые существа микропластик.
Видео: Reuters/Discovery Channel