На дне Тихого океана обнаружили пластик: видео

На дне Марианской впадины в Тихом океане исследователи обнаружили пластик: пакет и обертки от конфет. Об этом сообщает Euronews.

Американский исследователь Виктор Весково вместе с командой совершил рекордно глубокое погружение ко дну Марианской впадины - на 11 км, отмечает издание. Это на 16 м кглубже, чем предыдущее погружение, которое состоялось в 1960 году.

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Помимо пакета и оберток, ученому удалось обнаружить четыре новых вида ракообразных-амфиподов и розовую улитку.

Команда Весково собрала образцы породы со дна и собирается проверить, содержат ли найденные живые существа микропластик.

Видео: Reuters/Discovery Channel