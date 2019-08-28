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Стало известно, кто будет работать в США над возвращением РФ в G7

Стало известно, кто будет работать в США над возвращением РФ в G7 - Фото
Майкл Помпео (фото - ЕРА)
28.08.2019, 06:19

Госсекретарь США прокомментировал возможность возвращения России в G7

CША будут работать над возвращением России в G7. Об этом заявил госсекретарь США Майкл Помпео в интервью телеканалу Fox59.

Отвечая на вопрос, согласен ли Помпео с заявлением президента Дональда Трампа о том, что Россию нужно пригласить обратно на саммит G7 в следующем году, он подчеркнул, что США "должны это делать".

"Президент считает, что это то, что мы должны делать. Я работаю на президента. Конечно, мы будем работать для достижения этой цели", - объяснил Помпео.

  • 12 июля президент Франции Эмманюэль Макрон назвал условия возвращения России в G8.
  • 21 августа 2019 года Трамп и Макрон договорились пригласить Россию на саммит G7 в 2020 году.
  • Россию исключили из группы - до 2014 года известной как G8 - после того, как большинство стран-членов объединились против аннексии Крыма, который РФ продолжает удерживать.

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Майкл Помпео дональд трамп эмманюэль макрон
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