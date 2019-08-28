Стало известно, кто будет работать в США над возвращением РФ в G7

CША будут работать над возвращением России в G7. Об этом заявил госсекретарь США Майкл Помпео в интервью телеканалу Fox59.
Отвечая на вопрос, согласен ли Помпео с заявлением президента Дональда Трампа о том, что Россию нужно пригласить обратно на саммит G7 в следующем году, он подчеркнул, что США "должны это делать".
"Президент считает, что это то, что мы должны делать. Я работаю на президента. Конечно, мы будем работать для достижения этой цели", - объяснил Помпео.
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