Стало известно, кто будет работать в США над возвращением РФ в G7

Майкл Помпео (фото - ЕРА)

CША будут работать над возвращением России в G7. Об этом заявил госсекретарь США Майкл Помпео в интервью телеканалу Fox59.

Отвечая на вопрос, согласен ли Помпео с заявлением президента Дональда Трампа о том, что Россию нужно пригласить обратно на саммит G7 в следующем году, он подчеркнул, что США "должны это делать".

"Президент считает, что это то, что мы должны делать. Я работаю на президента. Конечно, мы будем работать для достижения этой цели", - объяснил Помпео.

12 июля президент Франции Эмманюэль Макрон назвал условия возвращения России в G8.

21 августа 2019 года Трамп и Макрон договорились пригласить Россию на саммит G7 в 2020 году.

Россию исключили из группы - до 2014 года известной как G8 - после того, как большинство стран-членов объединились против аннексии Крыма, который РФ продолжает удерживать.

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