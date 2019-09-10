Давит ли Трамп на Зеленского: расследование Конгресса США

Дональд Трамп (фото - ЕРА)

Американские законодатели расследуют, пытался ли Белый дом "манипулировать" правительством Украины, сообщает BBC.

Президента США Дональда Трампа подозревают в том, что он пытался оказать давление на президента Украины Владимира Зеленского, чтобы получить компромат на своего потенциального соперника в президентской гонке 2020 года, политика-демократа Джо Байдена.

Расследование инициировали три конгрессмена-демократа, возглавляющих комитеты: Элиот Энджел, комитет по иностранным делам, Адам Шифф, комитет по разведке и Элайя Каммингс, комитет по надзору. Подозрение основывается на том, что Трамп приостановил в августе предоставление более $250 млн военной помощи Украине.

От Белого дома потребовали "записи, касающиеся попыток президента Трампа и господина Джулиани манипулировать системой правосудия Украины, чтобы получить преимущества в перевыборах президента и атаковать возможного политического оппонента", в том числе - расшифровку телефонной беседы Трампа и Зеленского от 25 июля.

Комитеты интересует все, что касается деятельности адвоката Трампа Рудольфа Джулиани по поводу возможных обвинений Хантера Байдена, сына Джо Байдена, в частности, контакты с помощником Зеленского Андреем Ермаком. Аналогичные материалы затребованы у госсекретаря США Майкла Помпео.

Белому дому и Госдепартаменту дан срок до 16 сентября.

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