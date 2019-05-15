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15.05.2019, 06:25

Байден отреагировал на скандал с поездкой адвоката Трампа

Байден отреагировал на скандал с поездкой адвоката Трампа - Фото
Джо Байден (фото - LIGA.net)

Бывший вице-президент США прокомментировал отмененную поездку Рудольфа Джулиани в Украину

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Бывший вице-президент США Джо Байден раскритиковал адвоката президента США Дональда Трампа Рудольфа Джулиани за намерение приехать в Украину, чтобы добиться начала расследования в отношении компании Burisma. Об этом он заявил в интервью телеканалу WMUR, сообщает Fox News.

"Я не могу вспомнить ни одного адвоката, представляющего президента, совещавшегося с президентом, который принимал решение поехать за границу, где правительство ... полагается на щедрость США, чтобы попытаться заставить их сделать то, что, как все знают, никогда не происходило", - отметил Байден.

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По его словам, "это в стиле Джулиани и нынешней администрации". "Даже если не связывать это со мной, просто неприемлемо отправлять своего адвоката в другую страну, чтобы пытаться заставить их делать что-то безосновательное", - считает Байден

Как известно, Джулиани собирался встретиться в Киеве с избранным президентом Владимиром Зеленским, но отменил свой визит из-за "врагов Трампа" в его окружении. Таковым Джулиани считает Сергея Лещенко.

Лещенко объяснил это тем, что адвоката якобы в личных интересах сохранения должности дезинформировал генпрокурор Юрий Луценко.

Ранее Луценко в одном из интервью заявлял, что во время встречи в Нью-Йорке с Джулиани тот спрашивал о делах экс-министра экологии Николая Злочевского и Манафорта

Генпрокурор также заявил, что готов передать следственным США материалы по делам, где фигурировал Злочевский и американские граждане, в том числе, сын Байдена, Хантер. 

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Теги: Рудольф Джулиани, Украина, дональд трамп, юрий луценко, сергей лещенко, джозеф байден
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