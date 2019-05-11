"Враг Трампа" Лещенко: Джулиани – жертва манипуляций Луценко

Сергей Лещенко

Депутат Сергей Лещенко, которого личный адвокат Дональда Трампа Рудольф Джулиани назвал "врагом Трампа", объяснил это тем, что адвоката якобы в личных интересах дезинформировал генпрокурор Юрий Луценко. Об этом Лещенко написал в своем блоге на Украинской правде.

"Частный адвокат президента Трампа Руди Джулиани помимо своей воли был втянут в сценарий генпрокурора Юрия Луценко по спасению собственной судьбы", - написал депутат.

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По мнению Лещенко, Луценко не хочет покидать пост генпрокурора.

"И, чтобы они (администрация Трампа, - ред.) его защитили от отставки, Луценко придумал историю о том, что экс-вице-президент США Байден в интересах своего сына давил на Генпрокуратуру Украины с целью закрыть дело против экс-министра экологии Николая Злочевского и его газовой компании Буризма", - написал Лещенко.

Но, по словам депутата, именно Луценко закрыл это дело.

"И после этого серый кардинал Кононенко летал на встречу со Злочевским в Вене, которая была сфотографирована журналистами. А компания Злочевского начала поставки газа на завод Порошенко-Кононенко", - написал Лещенко.

Депутат утверждает, что Луценко "врет" Джулиани, что "черная бухгалтерия" Партии регионов сфальсифицирована, или что кого-то в Украине был осужден за вмешательство в американские выборы.

"Думаю, Джулиани понял, что Луценко систематически вводил его в заблуждение и отменил свою поездку", - подытожил Лещенко.

Как известно, Джулиани собирался встретиться в Киеве с Зеленским, но отменил свой визит из-за "врагов Трампа" в его окружении. Таковым Джулиани считает Сергея Лещенко.

Луценко в недавнем интервью признался, что в конце января в Нью-Йорке встречался с Джулиани. Адвокат якобы спрашивал о делах Злочевского и Манафорта.

Уголовное дело против Злочевского было открыто при генпрокуроре Виталии Яреме. В январе 2015-го Злочевского объявили в международный розыск: ему инкриминировали незаконное обогащение, а также возможную незаконную выдачу лицензий своим же фирмам на добычу газа в перспективных месторождениях. В 2015-м в Великобритании заморозили банковские счета экс-министра на сумму $23 млн. В январе 2016-го это дело передали в НАБУ.

В сентябре 2016-го Печерский суд постановил снять Злочевского с международного розыска; ГПУ в октябре, уже при генпрокуроре Юрии Луценко, выдала об этом постановление и соответствующая карточка исчезла с сайта МВД. Через несколько месяцев в СМИ появилась информация, что в Вене друг и бизнес-партнер Петра Порошенко, депутат от БПП Игорь Кононенко встречался со Злочевским. Сам Кононенко факт встречи отрицал. По версии беглого нардепа Александра Онищенко, тогда Злочевский и Кононенко "обо всем договорились".

Через полтора года САП решила закрыть дело против Злочевского о якобы незаконной выдаче лицензий: по словам Назара Холодницкого, следствием "не было получено достаточных данных - как для объявления подозрения, так и для окончания производства". В январе 2018-го в газодобывающей компании экс-министра заявили, что все дела против Злочевского закрыты, а уже в феврале, по данным СМИ, он приехал в Украину.

В июне 2018 г Соломенский райсуд Киева возобновил расследование против Злочевского.