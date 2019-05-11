Адвокат Трампа не приедет в Киев из-за "врагов США" у Зеленского

Рудольф Джулиани (фото - ЕРА)

Бывший мэр Нью-Йорка и личный адвокат американского лидера Рудольф Джулиани отменил визит в Киев, где должен был встретиться с избранным президентом Владимиром Зеленским. Об этом он сказал в интервью Fox News.

Адвокат не исключает, что в Украине он может оказаться в среде тех людей, которые "являются врагами президента США, а в некоторых случаях и врагами США".

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По его словам, он получил информацию об окружении Зеленского, среди которого есть якобы враги президента США Дональда Трампа.

"Был большой страх, что новый украинский президент будет окружен, буквально, врагами президента США, которые вовлечены в эту схему (вмешательство в выборы президента США в 2016 году, - ред.)", - сказал Джулиани.

10 мая сообщалось, что Джулиани планирует в ближайшие дни приехать в Киев к Зеленскому, чтобы убедить его продолжать расследование, "которое может дать ответы на два вопроса",