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10.05.2019, 12:17

Адвокат Трампа собирается приехать в Киев к Зеленскому

Адвокат Трампа собирается приехать в Киев к Зеленскому - Фото
Рудольф Джулиани (фото - ЕРА)

Джулиани хочет поговорить с избранным президентом о расследовании украинской прокуратуры

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Адвокат американского президента Рудольф Джулиани планирует в ближайшие дни приехать в Киев к избранному президенту Владимиру Зеленскому, чтобы убедить его продолжать расследование, "которое может дать ответы на два вопроса", пишет The New York Times.

Первый вопрос - происхождение расследования специального прокурора Роберта Мюллера о вмешательстве России в выборы 2016 года в США. Второй – причастность сына бывшего вице-президента Джозефа Байдена-младшего к газовой компании, принадлежащей украинскому олигарху.

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Издание отмечает, что планы Джулиани выглядят как попытка заставить правительство иностранного государства проводить расследование, которое, как считают в команде Дональда Трампа, поможет ему в кампании по переизбранию.

Сам Джулиани подчеркивает, что они "не вмешиваются в выборы, а вмешиваются в расследование, на что имеют право".

"Кто-то может сказать, что это неправильно. И это не внешняя политика - я прошу их провести расследование, которое они (Украина - ред.) уже проводят и которое требуют прекратить другие люди. И я собираюсь объяснить им причины, по которым они не должны его прекращать, потому что эта информация будет очень, очень полезна для моего клиента и может оказаться полезной для моего правительства", - объяснил Джулиани свои планы.

Издание поясняет, что расследование начала украинская прокуратура при действующем президента Петре Порошенко. После избрания, Зеленский заявил, что намерен заменить генпрокурора Юрия Луценко, который ранее несколько раз встречался с Джулиани.  

У адвоката Трампа уточнили, что встреча с Зеленским еще не подтверждена окончательно.

"Я собираюсь рассказать ему, что я знаю о людях, которые его окружают, и насколько важно провести полное и справедливое расследование", - сказал также Джулиани.

21 марта Луценко сообщил, что ГПУ ведет расследование того, был ли у правоохранителей Украины умысел повлиять на предвыборные настроения в 2016 году в США в пользу Хиллари Клинтон через компрометирующий "слив" финансовой документации о главе кампании Трампа Поле Манафорте.

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Теги: Владимир Зеленский, Рудольф Джулиани, расследование
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