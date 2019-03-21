Луценко открыл дело о вмешательстве Киева в выборы США - The Hill

Юрий Луценко (скриншот из этого интервью)

Генпрокурор Юрий Луценко заявил в показанном вчера интервью на американском канале Hill.TV, что ГПУ ведет расследование того, был ли у правоохранителей Украины умысел повлиять на предвыборные настроения в 2016 году в США в пользу Хиллари Клинтон через компрометирующий "слив" финансовой документации о главе кампании Дональда Трампа Поле Манафорте.

"Спустя почти три года и с миллионами потраченных денег налогоплательщиков расследование дела Трамп-Россия подходит к завершению. Вместо него на первый план выходят новые улики другой иностранной попытки влиять на выборы-2016: на этот раз в пользу демократов", - так начинается обзорный материал на сайте The Hill.

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Речь идет об "амбарной книге" Партии регионов. Именно появление данных о ней и наличие там имени Манафорта (22 упоминания) привело к скандалу, вследствие которого политтехнолог был уволен из команды Трампа.

Документы "черной бухгалтерии" ПР говорят о том, что Манафорт за 2007-2012 года получил около $12,7 млн выплат. Сам он это отрицал.

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В интервью глава ГПУ заявил, что производство открыто по факту заявлений "топ-сотрудника правоохранительных органов" Украины, что "слив" финотчетов Манафорта произошел через это ведомство якобы ради того, чтобы помочь выиграть выборы Клинтион - кандидату от демократов. Аудио этого заявления обнародовал, говорит Луценко, "украинский парламентарий".

"Парламентарий также заручился решением суда о том, что утечка является "незаконным вторжением в американскую избирательную кампанию", - пишет The Hill.

По словам Луценко, проблемой при открытии дела было то, что ведомство, из которого произошла утечка, "часто контактировало с посольством США в Киеве во времена администрации Обамы".

"Сегодня мы начнем уголовное расследование", - сказал генпрокурор в интервью, которое показали в эфире вчера, 20 марта.

The Hill пишет, что такое возможное вмешательство "стоит расследовать очень тщательно".

"Ведь это Украину преследует безудержная коррупция, что в своих грязных уловках часто использует президент России Владимир Путин. Это страна, которая только в прошлом году фальсифицировала смерть журналиста на целый день, чтобы, как сообщается, сорвать заговор с целью убийства <...> Тайна того, как данные о Манафорте попали в американские СМИ, по-прежнему не раскрыта", - говорится в статье.

Слив "черной" бухгалтерии ПР произошел через два года после начала расследования ФБР деятельности Манафорта в Украине. В 2014-м его заморозили из-за недостатка улик.

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Ранее Луценко заявил, что посол США в Украине Мари Йованович на их первой встрече якобы передала ему список людей, которых ГПУ "не должна привлекать к ответственности". В Госдепе назвали заявление Луценко "откровенной фальсификацией".

По данным The Hill, Луценко "не единственный", кто критикует Йованович.

В 2018 году сенатор-республиканец Пит Сешнс из Техаса написал главе Госдепа письмо, в котором просит отозвать ее из Киева за "частые нелицеприятные комментарии в приватных беседах" в адрес Трампа.

"Такая дисфункциональность отношений не идет на пользу ни одной из двух стран, особенно в то время, когда Россия подкарауливает за углом, надеясь восстановить свое влияние в бывшей советской республике. Расследование того, что происходит в посольстве США в Киеве, и пытался ли кто-то в Украине повлиять на выборы в США в 2016 году, чтобы помочь Клинтон, являются важными шагами для перезагрузки ключевых отношений", - резюмировали в The Hill.

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