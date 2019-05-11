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11.05.2019, 16:17

Джулиани назвал имя "врага Трампа" в окружении Зеленского

Джулиани назвал имя "врага Трампа" в окружении Зеленского - Фото
Рудольф Джулиани (фото - ЕРА)

"Есть человек, который был уличен в помощи демократам во время выборов 2016 года", - сказал Джулиани

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Личный адвокат президента США Дональда Трампа Рудольф Джулиани считает "врагом Трампа" в окружении избранного президента Украины Владимира Зеленского народного депутата Сергея Лещенко. Об этом он сказал в эфире Fox News.

Как известно, Джулиани отменил визит в Киев, где должен был встретиться с Зеленским. По его словам, он получил информацию об окружении Зеленского, среди которого есть якобы враги Трампа.

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"Есть человек, который был уличен в помощи демократам во время выборов 2016 года. У меня есть его имя. Его имя - Лещенко, который обнародовал "черную книгу", - сказал Джулиани.

Постоянный представитель Украины при Совете Европы Дмитрий Кулеба назвал "опасным" заявление Джулиани. 

В июне 2016 года Лещенко передал детективам Национального антикоррупционного бюро шесть страниц из "черной бухгалтерии" Партии регионов. 

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Теги: Владимир Зеленский, Рудольф Джулиани, дональд трамп, сергей лещенко
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