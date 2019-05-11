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11.05.2019, 15:19

Дипломат обеспокоен заявлением Джулиани об окружении Зеленского

Дипломат обеспокоен заявлением Джулиани об окружении Зеленского - Фото
Дмитрий Кулеба (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Команде Зеленского придется играть в "тонкую игру", считает Дмитрий Кулеба

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Постоянный представитель Украины при Совете Европы Дмитрий Кулеба назвал "опасным" заявление адвоката президента США Дональда Трампа Рудольфа Джулиани об отмене его визита в Украину. Об этом Кулеба написал в Twitter.

"Резкое заявление Джулиани, близкого соратника Трампа - это опасно. Сохранить и приумножить поддержку США - это фундаментальный национальный интерес Украины", - считает Кулеба.

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"Здесь тонкая игра, в которую придется играть команде нового президента и принимать сложные решения", - добавил он.

Бывший мэр Нью-Йорка и личный адвокат американского лидера Рудольф Джулиани отменил визит в Киев, где должен был встретиться с избранным президентом Владимиром Зеленским. По его словам, он получил информацию об окружении Зеленского, среди которого есть якобы враги Трампа.

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Теги: Владимир Зеленский, Рудольф Джулиани, США, дональд трамп
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