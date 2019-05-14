Луценко: Готов предоставить платежки, касающиеся сына Байдена

Юрий Луценко (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Генпрокурор Украины Юрий Луценко готов передать следственным США материалы по делам, где фигурировал экс-министр экологии Николай Злочевский и американские граждане, в том числе, сын экс-вице-президента США Джо Байдена Хантер. Об этом генпрокурор сказал во время брифинга.

"Компания Burisma платила физическим лицам, например господину Квасьневскому, так и юридическим лицам, которые связаны с сыном господина Байдена, которого зовут Хантер Байден. Я могу сказать, что это миллионные платежи", - рассказал Луценко.

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Генпрокурор подчеркнул, что украинское законодательство названые люди не нарушили. "Нарушили ли они американское законодательство, судить не мне... Я готов встретиться с руководством правоохранительных органов США для того, чтобы предоставить им все необходимые материалы", - сказал Луценко.

Ранее генпрокурор в одном из интервью говорил, что во время встречи в Нью-Йорке с личным адвокатом президента США Дональда Трампа Рудольфом Джулиани тот спрашивал о делах Злочевского и бывшего главы кампании Трампа Пола Манафорта.

Сегодня САП сообщила, что на НАБУ 22 марта был наложен штраф за неисполнение решения суда по делу экс-министра экологии. Как сообщает пресс-служба САП, детективы и руководство НАБУ лишь "создают видимость расследования" дела.