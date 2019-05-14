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14.05.2019, 15:50

САП обвинила НАБУ в саботировании дела против Злочевского

САП обвинила НАБУ в саботировании дела против Злочевского - Фото
Николай Злочевский (фото - LIGA.net)

В САП говорят, что руководство НАБУ только создает видимость расследования дела бывшего министра экологии

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На НАБУ 22 марта был наложен штраф за неисполнение решения суда по делу экс-министра экологии и природных ресурсов Николая Злочевского. Как сообщает пресс-служба САП, детективы и руководство НАБУ лишь "создают видимость расследования" дела.

По мнению САП, сотрудники НАБУ действуют «в интересах некоторых общественных деятелей, искусственно, то есть при отсутствии каких-либо как законных, так и объективных на то оснований, придавая весомости их заявлениям, получая в благодарность активную информационную поддержку".

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САП напоминает, что НАБУ с 2015 г. ведет расследование по делу Злочевского. Во время досудебного расследования детективы не добыли ни одного доказательства умышленных злоупотреблений со стороны должностных лиц Минэкологии. Из-за этого в 2017 году прокурор вынес постановление о закрытии дела.

Суд отменил это постановление в связи с якобы неполнотой расследования. САП отмечает, что это решение суда выполнено не было, в связи с чем НАБУ и оштрафовали.

Суд отказался давать объяснения детективу НАБУ относительно судебного решения по делу Злочевского. Речь идет о закрытии дела относительно незаконной выдачи чиновниками Минэкологии в 2010-2012 годах разрешений на пользование недрами компаниям, связанными с бывшим министром.

Ранее руководитель САП Назар Холодницкий сообщал о закрытии дела против Злочевского. По словам Холодницкого, следствие не доказало факта преступления и не добыло достаточных данных для объявления подозрения или для окончания производства.

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Теги: николай злочевский, набу, сап
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