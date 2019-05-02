Адвокат Трампа обсуждал с Луценко фирму, где работал сын Байдена

Юрий Луценко (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Адвокат президента США Дональда Трампа Рудольф Джулиани обсуждал с Генпрокурором Юрием Луценко дело против компании Burisma Group, владельцем которой является экс-министр экологии Николай Злочевский. В этой компании раньше работал сын бывшего вице-президента США Джозефа Байдена Хантер Байден, сообщает The New York Times.

Хантер Байден работал в компании в то время, когда генпрокурором Украины был Виктор Шокин, который открыл дело против Burisma. В 2016 году вице-президент США от имени государства требовал уволить Шокина.

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The New York Times сообщает, что союзники Трампа заинтересованы в публикации расследований и поощрении следствия, что послужит политическим целям Трампа и покажет его встревоженность предвыборной гонкой.

В марте 2019-го Луценко принял решение о возобновлении дела против Burisma. По мнению The New York Times, это можно расценивать как "попытку генерального прокурора Юрия Луценко заручиться поддержкой администрации Трампа для своего начальника Петра Порошенко".

В то же время, у журналистов нет прямых доказательств того, что Байден пытался убрать с должности Шокина, чтобы помочь своему сыну.

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