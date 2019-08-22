Помощник Зеленского встретился с Джулиани в Мадриде

Рудольф Джулиани (фото - ЕРА)

Адвокат президента США Дональда Трампа Рудольф Джулиани провел телефонные переговоры и личную встречув Мадриде с Андреем Ермаком, помощником президента Владимира Зеленского. Об этом сообщает The New York Times.

Джулиани настаивал на том, что власти Украины должны активизировать расследования, "представляющие большой интерес" для Трампа, сообщает издание. Речь идет, во-первых, о расследовании возможного вмешательства украинских чиновников в президентскую кампанию 2016 года в США якобы с целью нанести ущерб Трампу. Во-вторых - о расследовании роли Хантера Байдена, сына бывшего вице-президента США Джо Байдена, в газовом бизнесе в Украине.

Джулиани заявил, что после встречи остался в уверенности, что украинские власти "будут расследовать это".

В свою очередь Ермак подтвердил, что обсуждал с Джулиани расследования, а также вопрос организации встречи глав Украины и США. При этом Ермак отрицает, что обсуждалась связь между этими двумя вопросами.

По информации издания, помощник Зеленского сообщил Джулиани, а также конгрессменам, с которыми общался в прошлом месяце в Вашингтоне, что новое правительство будет открыто расследовать возможные преступления, но все решения будут приниматься только после того, как новый состав Верховной Рады назначит генерального прокурора.

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