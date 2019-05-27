Джулиани: Намерения Зеленского хороши, но поступки противоречивы

Рудольф Джулиани (фото - EPA)

Бывший мэр Нью-Йорка и личный адвокат президента США Дональда Трампа Рудольф Джулиани считает хорошими озвученные президентом Владимиром Зеленским намерения проводить реформы, однако находит некоторые поступки весьма противоречивыми. Об этом Джулиани сказал в интервью Цензор.НЕТ.

"Я не могу говорить за президента (Трампа - ред.), ведь я всего лишь его личный юрист. Но мой совет такой: посмотрим, что он (Зеленский - ред.) сделает. Не мною сказано: слова малого стоят. И хотя я считаю, что озвученные Зеленским намерения очень хороши, я их разделяю – при этом я нахожу некоторые поступки весьма противоречивыми", - сказал он.

Джулиани выразил надежду, что у Зеленского "не побоятся" закончить расследование по "черной бухгалтерии" Партии регионов, часть документов которой "враг Трампа" нардеп Сергей Лещенко передал ФБР и благодаря чему был обвинен глава его избирательного штаба Трампа Пол Манафорт.

"Вы важны для нас, а мы – важная страна для вас", - резюмировал он.

11 мая Джулиани отменил запланированный визит в Киев, где должен был встретиться с Зеленским. По его словам, он получил данные, что в окружении Зеленского "есть враги Трампа". Позднее выяснилось, что речь идет о нардепе Сергее Лещенко. Тот заявил, что возникло недоразумение "из-за манипуляций" генпрокурора Юрия Луценко.

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