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Конгресс США допросил Волкера: что рассказал о Луценко и других

Конгресс США допросил Волкера: что рассказал о Луценко и других - Фото
Курт Волкер (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)
04.10.2019, 06:54

Республиканцы уже заявили, что показания дипломата якобы не дают никаких доказательств в поддержку заявлений демократов об импичменте Дональда Трампа

Экс-спецпредставителя Госдепартамента США по Украине Курта Волкера более 10 часов допрашивали в трех комитетах Конгресса США на тему скандала, который привел к инициированию импичмента американского президента Дональда Трампа. Об этом пишет со ссылкой на источники телеканал CNN.

Волкер якобы рассказал, что призывал руководство Украины не вмешиваться в американскую политику уже после того, как 25 июля состоялся скандальный телефонный разговор президента Владимира Зеленского и его коллеги из-за океана.

Как отмечают на канале, показания Волкера, "похоже, подтверждают то, о чем писал осведомитель": что спецпредставитель Госдепа и другой американский дипломат "давали советы руководству Украины, как "пропетлять" между требованиями Трампа".

В показаниях он также сообщил, что у украинской власти "было много вопросов" к нему, почему США заблокировали военную помощь, а он не мог вразумительно ответить Киеву на них. Также на Банковой, по его признанию, переживали из-за того, что встречу Зеленского с Трампом могут отложить на неопределенный срок, и не понимали причин.

Волкер также сообщил конгрессменам, что говорил личному адвокату Трампа Рудольфу Джулиани, чтобы не стоит использовать бывшего генпрокурора Юрия Луценко как источник информации о Байденах и других спорных темах, так как тот "не заслуживает доверия".

Справка. В сентябре СМИ США писали, что Трамп якобы хочет вынудить Зеленского помочь ему с президентской гонкой-2020 через расследование против конкурента, возможно, связанного с коррупцией в Украине. СМИ увязали временную заморозку военной помощи Украине именно с этим. LIGA.net ведет хронику скандала.

Новость дополняется...

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Курт Волкер импичмент показания
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