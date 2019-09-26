Рассекречено сообщение разведчика США о разговоре Трамп-Зеленский

Владимир Зеленский и Дональд Трамп (Фото: пресс-служба президента Украины)

Вслед за вчерашним обнародованием стенограммы скандального телефонного разговора американского президента Дональда Трампа с украинским коллегой Владимиром Зеленским Белый дом рассекретил и сообщение информатора из разведки об этой беседе 25 июля 2019 года. Текст от осведомителя показали на CNN.

"Выполняя свой официальный долг, я получил информацию от нескольких чиновников правительства США, что президент Соединенных Штатов использует служебное положение, чтобы вынудить другую страну вмешаться в американские выборы 2020 года. Это вмешательство включает, среди другого, давление на другую страну, чтобы она расследовала деятельность одного из главных внутренних политических соперников президента. Персональный адвокат президента, мистер Рудольф Джулиани, - центральная фигура в этой попытке. Генеральный прокурор Уильям Барр, похоже, также вовлечен", - говорится в сообщении.

"Сотрудники Белого дома, которые рассказали мне эту информацию, были глубоко обеспокоены тем, что стало известно из телефонного разговора. Они сказали мне, что юристы Белого дома ведут дискуссию, как относиться к звонку, из-за вероятности, по словам чиновников, что они стали свидетелями того, как президент злоупотреблял служебным положением в личных целях", - продолжает информатор.

Информатор в течение нескольких дней после звонка Трампа Зеленскому узнал, что старшие сотрудники Белого дома пытаются "заблокировать" все записи разговора, особенно официальную, "слово в слово", стенограмму из ситуационной комнаты.

Полный текст сообщения информатора можно прочитать на сайте Комитета по разведке Конгресса США.

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Нацразведка США отслеживает все внешние контакты американского лидера и, если сотрудник разведсообщества замечает что-то необычное или подозрительное (в том числе в телефонных разговорах лидера), запускаются "предохранительные" механизмы.

Сообщение обеспокоенного сотрудника разведки о Трампе первым получил генинспектор разведсообщества Майкл Аткинсон. Анонимный разоблачитель предварительно согласился встретиться с законодателями Конгресса, пишет CNN.

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