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"Скандальный" телефонный разговор Зеленский–Трамп: стенограмма

"Скандальный" телефонный разговор Зеленский–Трамп: стенограмма - Фото
Дональд Трамп (фото — ЕРА)
25.09.2019, 17:15

Белый дом рассекретил текст телефонного разговора президентов Украины и США, который стал причиной инициирования процесса импичмента Дональда Трампа

Белый дом обнародовал расшифровку второго телефонного разговора между президентом Владимиром Зеленским и американским лидером Дональдом Трампом, из-за которого у последнего возникли внутриполитические проблемы: в Конгрессе США инициирован импичмент хозяину Белого дома.

Полная стенограмма беседы президентов была опубликована на сайте Белого дома.

Читайте колонку: Встреча Трампа с Зеленским: что поставлено на кон

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По поводу сегодняшней встречи Трамп-Зеленский читайте наш материал "Ловушка для Зеленского: два сценария сегодняшней встречи с Трампом".

Смотрите видео: Зеленский осадил пропагандистов РФ: На меня может давить только сын

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