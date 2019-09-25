"Скандальный" телефонный разговор Зеленский–Трамп: стенограмма

Дональд Трамп (фото — ЕРА)

Белый дом обнародовал расшифровку второго телефонного разговора между президентом Владимиром Зеленским и американским лидером Дональдом Трампом, из-за которого у последнего возникли внутриполитические проблемы: в Конгрессе США инициирован импичмент хозяину Белого дома.

Полная стенограмма беседы президентов была опубликована на сайте Белого дома.

Читайте колонку: Встреча Трампа с Зеленским: что поставлено на кон

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По поводу сегодняшней встречи Трамп-Зеленский читайте наш материал "Ловушка для Зеленского: два сценария сегодняшней встречи с Трампом".

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