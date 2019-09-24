Трамп заявил, что обнародует телефонный разговор с Зеленским

Президент США Дональд Трамп (Фото: Twitter Дональда Трампа)

Президент США Дональд Трамп пообещал обнародовать полную запись своего недавнего телефонного разговора с украинским коллегой Владимиром Зеленским. Сделать это он обещает уже завтра, о чем сообщил в Twitter.

"Я в настоящее время нахожусь в Организации объединенных наций, представляю нашу страну, но разрешил завтра обнародовать полную, полностью рассекреченную и неискаженную запись моего телефонного разговора с президентом Украины Зеленским", - написал Трамп.

Американский президент заверил, что это был "очень дружелюбный и соответствующий звонок".

"Никакого давления и, в отличие от Джо Байдена и его сына, никаких quid pro quo (фразеологизм "услуга за услугу", - ред.). Это не что иное, как продолжение величайшей и самой разрушительной охоты на ведьм за все времена!", - заявил он.

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