Трамп ответил на угрозу импичмента из-за разговора с Зеленским

Дональд Трамп (фото - ЕРА)

Президент США Дональд Трамп ответил заявления о его импичменте на фоне сообщений о возможном давлении с его стороны на президента Владимира Зеленского в связи с расследованием против его политического конкурента Джо Байдена. Об этом сообщает Радио Свобода.

Сегодня, 23 сентября, в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке, отвечая на вопрос, серьезно ли он воспринимает угрозы импичмента со стороны Конгресса, Трамп сказал: "Совсем нет. У нас был отличный телефонный разговор. Все знают, что это просто охота на ведьм от демократов".

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