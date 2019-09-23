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"Разговор был долгим": Пристайко - о беседе Зеленского с Трампом

"Разговор был долгим": Пристайко - о беседе Зеленского с Трампом - Фото
Вадим Пристайко (скриншот из эфира Hromadske)
23.09.2019, 15:58

Содержание разговора лидеров, вокруг которого поднялся скандал, глава МИД оставил в тайне: "у нас, Украины, есть свои определенные тайны"

Министр иностранных дел Вадим Пристайко утверждает, что во время телефонного разговора американского лидера Дональда Трампа с президентом Владимиром Зеленский на последнего "никакого давления не было". Об этом он заявил в интервью Hromadske.

В начале сентября СМИ США со ссылкой на источники написали, что Трамп якобы хочет вынудить Зеленского помочь ему с президентской гонкой-2020 через расследование против сына экс-вице-президента США Джозефа Байдена, который якобы связан с коррупцией в газовой компании Украины.

"Я знаю, о чем был разговор <...> Разговоры бывают разные, лидеры имеют право обсудить все существующие проблемы. Разговор был долгим, дружественным, и он затрагивал многие вопросы, иногда такие, на которые нужно было иметь довольно серьезные ответы", - рассказал Пристайко.

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О чем конкретно разговаривали Зеленский и Трамп, глава МИД не сказал; по его словам, в том числе потому, что "мы - независимая страна, у нас есть свои определенные тайны".

"Президент имеет право говорить с другим президентом так, чтобы этот разговор остался никому не известным", - заявил министр.

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