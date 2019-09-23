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У Зеленского объяснили, с какими месседжами президент едет в США

У Зеленского объяснили, с какими месседжами президент едет в США - Фото
Владимир Зеленский (Фото: Офис президента)
23.09.2019, 09:05

Помощник президента Андрей Ермак рассказал детали поездки главы государства в США

Президент Владимир Зеленский будет выступать на Генеральной Ассамблее, где будет нести миру месседжи о месте Украины в мировом сообществе. Об этом в интервью изданию Левый берег заявил помощник президента Андрей Ермак.

"Это не официальный визит. Президент Зеленский едет на Генеральную Ассамблею ООН в Нью-Йорк. Это - поездка на Генеральную Ассамблею, где запланирована встреча с Трампом - первое знакомство и хорошая возможность сформировать "дорожную карту" уже на официальный визит. Пока есть несколько ключевых моментов. Во-первых, они должны познакомиться", - отметил Ермак.

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По его словам, "это два неординарных политика, им важно наладить личный контакт".

"Мы везем выступление. Президент будет выступать на Генеральной Ассамблее, где он будет нести миру месседжи относительно места Украины в мировом сообществе, о нашей позиции, как мы собираемся развиваться, бороться с коррупцией, что будет с нашей внутренней политикой", - сказал Ермак.

  • Ранее встречу Трампа с Зеленским анонсировали в Белом доме.
  • 23-26 сентября Зеленский посетит США с рабочим визитом.

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