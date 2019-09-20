Зеленский едет в США к Трампу: расписание президента

Владимир Зеленский (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

23-26 сентября президент Владимир Зеленский посетит США с рабочим визитом. Об этом сообщает Офис президента.

Основная цель визита – участие в 74-ой сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Президент выступит с речью во время общих дебатов сессии Генассамблеи ООН, а также примет участие в саммите по Целям устойчивого развития.

Кроме этого, Зеленский проведет двусторонние встречи с лидерами иностранных государств, в том числе и с президентом США Дональдом Трампом.

Помимо политических мероприятий, у Зеленского запланированы встречи с представителями бизнеса, лидерами украинской диаспоры и руководителями еврейских организаций США.

Ранее встречу Трампа с Зеленским анонсировали в Белом доме.