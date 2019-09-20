Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

Зеленский едет в США к Трампу: расписание президента

Зеленский едет в США к Трампу: расписание президента - Фото
Владимир Зеленский (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)
20.09.2019, 15:00

В Нью-Йорке произойдет первая встреча украинского лидера с Дональдом Трампом

23-26 сентября президент Владимир Зеленский посетит США с рабочим визитом. Об этом сообщает Офис президента.

Основная цель визита – участие в 74-ой сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Президент выступит с речью во время общих дебатов сессии Генассамблеи ООН, а также примет участие в саммите по Целям устойчивого развития.

Кроме этого, Зеленский проведет двусторонние встречи с лидерами иностранных государств, в том числе и с президентом США Дональдом Трампом.

Помимо политических мероприятий, у Зеленского запланированы встречи с представителями бизнеса, лидерами украинской диаспоры и руководителями еврейских организаций США.

Читайте также: Зеленский планирует "турне" по Латинской Америке и Африке

Напишите нам
Владимир Зеленский ООН дональд трамп Генеральная ассамблея нью йорк
Комментарии
Последние новости
Популярное
Загрузка...
 