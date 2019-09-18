Зеленский планирует "турне" по Латинской Америке и Африке

Владимир Зеленский (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Президент Владимир Зеленский планирует посетить страны Латинской Америки и Африки в 2020 году. Об этом сообщил замглавы Офиса президента Игорь Жовква на совместном заседании комитетов по внешним делам и европейской интеграции, передает корреспондент LIGA.net.

"Мы будем планировать визиты президента в страны Латинской Америки... Есть страны, которые важны с экономической точки зрения. Это Бразилия, Аргентина, Чили, Перу", - отметил замглавы ОП.

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По словам Жовквы, Бразилия уже выражает готовность к организации визита украинского президента.

Также без внимания президента не останется и африканский регион.

"Есть инициативы по активизации экономического взаимодействия со странами африканского региона. Такие предложения поступают в Офис президента", - добавил Жовква.

Кроме того, в октябре 2019 года Зеленский планирует посетить Японию по случаю интронизации нового императора Японии Нарухито.

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