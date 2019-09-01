Зеленский встретился с президентом Грузии: о чем договорились

Президент Владимир Зеленский провел встречу с лидером Грузии Саломе Зурабишвили в рамках участия в мемориальных мероприятиях по случаю 80-й годовщины начала второй мировой войны. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.
Это произошло во второй день официального визита Зеленского в Польшу.
Собеседники положительно оценили политический диалог между двумя странами.
"Во время встречи также обсуждалось торгово-экономическое сотрудничество и координация взаимодействия в рамках сотрудничества с европейскими институтами. Отдельное внимание стороны уделили безопасности и обороне", - отметили в пресс-службе.
Президенты договорились в ближайшее время осуществить взаимные визиты на высшем уровне.
Читайте также: Украина, Польша и США подписали "исторический" меморандум по газу