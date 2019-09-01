Зеленский встретился с президентом Грузии: о чем договорились

Владимир Зеленский и Саломе Зурабишвили (фото - president.gov.ua)

Президент Владимир Зеленский провел встречу с лидером Грузии Саломе Зурабишвили в рамках участия в мемориальных мероприятиях по случаю 80-й годовщины начала второй мировой войны. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Это произошло во второй день официального визита Зеленского в Польшу.

Собеседники положительно оценили политический диалог между двумя странами.

"Во время встречи также обсуждалось торгово-экономическое сотрудничество и координация взаимодействия в рамках сотрудничества с европейскими институтами. Отдельное внимание стороны уделили безопасности и обороне", - отметили в пресс-службе.

Президенты договорились в ближайшее время осуществить взаимные визиты на высшем уровне.

прибыл в Варшаву с двухдневным визитом на торжественные мероприятия, посвященные 80-й годовщине со дня начала Второй мировой войны. 31 августа Зеленский

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