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Украина, Польша и США подписали "исторический" меморандум по газу

Украина, Польша и США подписали "исторический" меморандум по газу - Фото
Фото: facebook.com/alex.danylyuk
31.08.2019, 19:58

Перед подписанием документа Александр Данилюк встретился с министром энергетики США Риком Перри

Украина, Польша и США подписали меморандум о трехстороннем сотрудничестве в сфере энергетики. Об этом в Facebook сообщил секретарь СНБО Александр Данилюк.

Перед подписанием документа Данилюк встретился с министром энергетики США Риком Перри. Они, по словам Данилюка, обсудили диверсификации рисков, "продиктованных зависимостью от поставок российского газа, как для Украины, так и для Польши".

По словам чиновника, одним из шагов по обеспечению энергетической независимости Украины будет налаживание поставок сжиженного газа через Польшу.

Данилюк назвал этот день "историческим".

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газ Александр Данилюк меморандум
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