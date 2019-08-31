Украина, Польша и США подписали "исторический" меморандум по газу

Украина, Польша и США подписали меморандум о трехстороннем сотрудничестве в сфере энергетики. Об этом в Facebook сообщил секретарь СНБО Александр Данилюк.
Перед подписанием документа Данилюк встретился с министром энергетики США Риком Перри. Они, по словам Данилюка, обсудили диверсификации рисков, "продиктованных зависимостью от поставок российского газа, как для Украины, так и для Польши".
По словам чиновника, одним из шагов по обеспечению энергетической независимости Украины будет налаживание поставок сжиженного газа через Польшу.
Данилюк назвал этот день "историческим".
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