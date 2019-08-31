Украина, Польша и США подписали "исторический" меморандум по газу

Фото: facebook.com/alex.danylyuk

Украина, Польша и США подписали меморандум о трехстороннем сотрудничестве в сфере энергетики. Об этом в Facebook сообщил секретарь СНБО Александр Данилюк.

Перед подписанием документа Данилюк встретился с министром энергетики США Риком Перри. Они, по словам Данилюка, обсудили диверсификации рисков, "продиктованных зависимостью от поставок российского газа, как для Украины, так и для Польши".

По словам чиновника, одним из шагов по обеспечению энергетической независимости Украины будет налаживание поставок сжиженного газа через Польшу.

Данилюк назвал этот день "историческим".

Польша собирается наращивать закупки американского сжиженного природного газа , который, по заявлению национальной госкомпании PGNiG, обходится существенно дешевле российского трубопроводного сырья

29 августа группа компаний Энергетические ресурсы Украины (ЭРУ) подписала соглашение с PGNiG о покупке и импорте в Украину американского сжиженного газа.

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