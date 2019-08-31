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В США заявили о возможном усилении санкций против РФ

В США заявили о возможном усилении санкций против РФ - Фото
Рик Перри (фото - ЕРА)
31.08.2019, 18:36

Американский министр сделал такое заявление после встреч с представителями Украины и Польши

Сегодня в Варшаве после встречи с украинскими и польскими политиками министр энергетики США Рик Перри заявил, что Вашингтон, скорее всего, продолжит ужесточать санкции против России. Об этом сообщает Reuters.

Уточняется, что Перри имел в виду санкции, которые были введены США после аннексии Россией  украинского Крыма в 2014 году.

Как известно, сейчас в Варшаве с официальным визитом находится президент Владимир Зеленский. Сегодня он провел встречу с президентом Польши Анджеем Дудой.

После встречи Зеленский заявил, что общей полицией Украины и Польши является то, что "без полного выполнения минских договоренностей, без восстановления территориальной целостности Украины в международно признанных границах санкции ЕС могут пересматриваться только в сторону их усиления, а не наоборот".

Дуда подтвердил слова украинского президента.

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Россия США санкции Крым рик перри
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