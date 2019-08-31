В США заявили о возможном усилении санкций против РФ

Рик Перри (фото - ЕРА)

Сегодня в Варшаве после встречи с украинскими и польскими политиками министр энергетики США Рик Перри заявил, что Вашингтон, скорее всего, продолжит ужесточать санкции против России. Об этом сообщает Reuters.

Уточняется, что Перри имел в виду санкции, которые были введены США после аннексии Россией украинского Крыма в 2014 году.

Как известно, сейчас в Варшаве с официальным визитом находится президент Владимир Зеленский. Сегодня он провел встречу с президентом Польши Анджеем Дудой.

После встречи Зеленский заявил, что общей полицией Украины и Польши является то, что "без полного выполнения минских договоренностей, без восстановления территориальной целостности Украины в международно признанных границах санкции ЕС могут пересматриваться только в сторону их усиления, а не наоборот".

Дуда подтвердил слова украинского президента.