Дуда: Санкции против России должны сохраняться

Дуда и Зеленский 2 (фото - prezydent.pl)

Президент Польши Анджей Дуда заявил, что санкции против РФ должны сохраняться, потому что Россия не соблюдает стандарты международного транспорта. Об этом Дуда заявил во время совместной пресс-конференции с президентом Владимиром Зеленским.

"Мы считаем, что политика санкций должна быть продолжена. Потому что это наиболее мирный способ заставить государство соблюдать стандарты международного права. Сегодня эти стандарты не соблюдаются. В этом вопросе мы всегда будем на стороне Украины", - заявил польский президент.

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"Я заверил господина президента, что он может рассчитывать на мою поддержку относительно суверенитета Украины, я заверил, что всегда здесь моя позиция будет однозначна - Украина должна вернуть территориальную целостность, которую имела до 2014 года. Мы называем вещи своими именами. Территория Украины оккупирована. Крым, Донбасс должен вернуться под полный контроль Украины", - резюмировал Дуда.

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