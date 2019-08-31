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Дуда: Санкции против России должны сохраняться

Дуда: Санкции против России должны сохраняться - Фото
Дуда и Зеленский 2 (фото - prezydent.pl)
31.08.2019, 15:10

Президент Польши заявил, что Украина должна вернуть себе территориальную целостность

Президент Польши Анджей Дуда заявил, что санкции против РФ должны сохраняться, потому что Россия не соблюдает стандарты международного транспорта. Об этом Дуда заявил во время совместной пресс-конференции с президентом Владимиром Зеленским

"Мы считаем, что политика санкций должна быть продолжена. Потому что это наиболее мирный способ заставить государство соблюдать стандарты международного права. Сегодня эти стандарты не соблюдаются. В этом вопросе мы всегда будем на стороне Украины", - заявил польский президент. 

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"Я заверил господина президента, что он может рассчитывать на мою поддержку относительно суверенитета Украины, я заверил, что всегда здесь моя позиция будет однозначна - Украина должна вернуть территориальную целостность, которую имела до 2014 года. Мы называем вещи своими именами. Территория Украины оккупирована. Крым, Донбасс должен вернуться под полный контроль Украины", - резюмировал Дуда. 

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визит Владимир Зеленский санкции анджей дуда агрессия рф
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