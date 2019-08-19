Споры об истории: Польша видит положительные сигналы от Украины

Яцек Чапутович (фото - president.gov.ua)

Глава МИД Польши Яцек Чапутович заявил о "некоторых положительных сигналах" со стороны Украины в вопросе о запрете на эксгумацию останков польских граждан, сообщает Европейская правда со ссылкой на интервью Чапутовича для Rzeczpospolita.

"В этом отношении нам поступают некоторые положительные сигналы. Мы хотели бы возобновить диалог на исторические темы", - сказал Чапутович, отвечая на вопрос, готов ли президент Владимир Зеленский согласиться на снятие моратория на эксгумацию.

Польская сторона ожидает, что Украина снимет мораторий на проведение поисковых работ на своей территории, введенный в ответ на снос памятника УПА в Грушовичах.

12 июля власти Вроцлава остановили марш националистов , приуроченный ко Дню памяти жертв Волынской трагедии, из-за антиукраинских лозунгов.

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