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12.07.2019, 09:42

В Польше сорвали марш из-за лозунгов об Украине

В Польше сорвали марш из-за лозунгов об Украине - Фото
Фото - EPA

Городская администрация Вроцлава остановила марш националистов, приуроченный ко Дню памяти жертв Волынской трагедии, из-за антиукраинских лозунгов

Городские власти Вроцлава остановили марш националистов из-за антиукраинских лозунгов и разжигания ненависти. Об этом сообщает Wyborcza.pl

Националисты организовали митинг, приурочив его ко Дню памяти жертв Волынской трагедии, который в Польше отмечается 11 июля, начиная с 2016 года. 

Уже в самом приглашении на марш организаторы не скрывали своих взглядов и писали, что его целью будет "чествование мужчин и женщин, молодых и старых поляков, которых не убила и не вывезла в Сибирь советская власть, а которых убили украинцы во время кровавого воскресенья".    

В таком же духе прошел целый марш, а потому менее чем через час после начала администрация города решила прервать акцию националистов. 

"В 19:45 собрание Яцека Мендлара и Романа Зелиньского (организаторы марша - ред.) было распущено представителем города. Роспуску предшествовало два предупреждения организаторам и участникам. Причиной было разжигание ненависти на почве национальности и религии", - сообщил в Facebook вице-председатель Городского совета Вроцлава Бартоломей Чонжиньски. 

Яцек Мендлар отреагировал на решение городских властей, назвав его антипольским скандалом и шовинизмом по отношению к полякам. 

Министерство иностранных дел Украины выступило с официальной позицией по Волынской трагедии, не согласившись с односторонней и политизированной оценкой трагических событий 1943-1944 со стороны польских политиков и дипломатов. 

Ранее послы Польши Бартош Цихоцкий и Израиля Лион Йоэль опротестовали открытие памятника Роману Шухевичу в Украине. По их мнению, Шухевич сыграл решающую роль в массовых убийствах поляков. 

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Теги: польша, волынская трагедия, польские националисты
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