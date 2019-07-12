В Польше сорвали марш из-за лозунгов об Украине

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Городские власти Вроцлава остановили марш националистов из-за антиукраинских лозунгов и разжигания ненависти. Об этом сообщает Wyborcza.pl.

Националисты организовали митинг, приурочив его ко Дню памяти жертв Волынской трагедии, который в Польше отмечается 11 июля, начиная с 2016 года.

Уже в самом приглашении на марш организаторы не скрывали своих взглядов и писали, что его целью будет "чествование мужчин и женщин, молодых и старых поляков, которых не убила и не вывезла в Сибирь советская власть, а которых убили украинцы во время кровавого воскресенья".

В таком же духе прошел целый марш, а потому менее чем через час после начала администрация города решила прервать акцию националистов.

"В 19:45 собрание Яцека Мендлара и Романа Зелиньского (организаторы марша - ред.) было распущено представителем города. Роспуску предшествовало два предупреждения организаторам и участникам. Причиной было разжигание ненависти на почве национальности и религии", - сообщил в Facebook вице-председатель Городского совета Вроцлава Бартоломей Чонжиньски.

Яцек Мендлар отреагировал на решение городских властей, назвав его антипольским скандалом и шовинизмом по отношению к полякам.

Министерство иностранных дел Украины выступило с официальной позицией по Волынской трагедии, не согласившись с односторонней и политизированной оценкой трагических событий 1943-1944 со стороны польских политиков и дипломатов.

Ранее послы Польши Бартош Цихоцкий и Израиля Лион Йоэль опротестовали открытие памятника Роману Шухевичу в Украине. По их мнению, Шухевич сыграл решающую роль в массовых убийствах поляков.