Польша и Израиль против памятника Шухевичу в Украине

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Послы Польши Бартош Цихоцкий и Израиля Лион Йоэль опротестовали открытие памятника Роману Шухевичу в Украине. Об этом говорится в официальном письме к Украине, опубликованном в Twitter польского посольства.

Письмо адресовано главе горсовета Ивано-Франковска.

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"Послы напоминают, что люди, которые выжили после массовых убийств, в которых Роман Шухевич сыграл решающую роль, до сих пор живут в Украине, Польше и Израиле", - говорится в сообщении посольства.

30 мая сообщалось, что Польша ожидает от России объяснений в связи с установкой информационной доски на месте Смоленской катастрофы. Для этого в МИД Польши вызвали посла РФ Сергея Андреева.

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