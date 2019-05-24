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24.05.2019, 13:20

В Канаде обезглавили памятник Владимиру Великому

В Канаде обезглавили памятник Владимиру Великому - Фото
Скриншот из видеозаписи

Местный священнослужитель назвал повреждение памятника святому "трагическим событием"

В Виннипеге повредили памятник Владимиру Великому рядом с украинской католической церковью. Его нашли без головы, сообщает канадский канал CBC

Преподобный монсеньор Майкл Буячок заявил, что он разочарован обезглавливанием статуи святого, которая была благословлена папой римским в его церкви.

Статуя была создана виннипегским скульптором Лео Молом, папа римский Иоанн Павел II освятил ее в 1984 году. По словам монсеньора, Владимир Великий "важен для украинских католиков, так как он принял в Украине христианство". 

Ранее сообщалось, что в Дублине неизвестные проникли в церковный склеп и украли голову 800-летнего крестоносца. 

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Теги: памятник, Владимир Великий, вандализм
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