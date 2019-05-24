В Канаде обезглавили памятник Владимиру Великому

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В Виннипеге повредили памятник Владимиру Великому рядом с украинской католической церковью. Его нашли без головы, сообщает канадский канал CBC.

Преподобный монсеньор Майкл Буячок заявил, что он разочарован обезглавливанием статуи святого, которая была благословлена папой римским в его церкви.

Статуя была создана виннипегским скульптором Лео Молом, папа римский Иоанн Павел II освятил ее в 1984 году. По словам монсеньора, Владимир Великий "важен для украинских католиков, так как он принял в Украине христианство".

Ранее сообщалось, что в Дублине неизвестные проникли в церковный склеп и украли голову 800-летнего крестоносца.

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