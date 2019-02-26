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26.02.2019, 16:33

В Дублине неизвестные украли голову 800-летнего крестоносца

В Дублине неизвестные украли голову 800-летнего крестоносца - Фото
Иллюстративное фото: ЕРА

Склеп сильно повредили, а некоторые из мумий, среди которых 400-летние останки монахини, во время инцидента осквернили

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В Дублине неизвестные проникли в церковный склеп и осквернили хранящиеся там останки монахов и крестоносцев. Одного из них обезглавили. Об этом сообщает ВВС.

Отмечается, что останкам обезглавленного крестоносца было около 800 лет.

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Архидиакон Дэвид Пирпойнт сообщил, что его голову "оторвали от тела и забрали". Это, по его словам, совершенно расстроило приход и все сообщество.

Архидиакон сказал, что сначала, когда он увидел произошедшее, ему стало "очень противно", но теперь он "просто грустит".

"Такой поступок делает этот день печальным для церкви и для всего человечества", - сказал Пирпойнт.

Экскурсии по склепу в связи с инцидентом отменены на неопределенное время.

В своем заявлении церковь Ирландии сообщила, что склеп сильно повредили, а некоторые из мумий, среди которых 400-летние останки монахини, во время инцидента осквернили.

Существуют опасения, что останки распадутся на открытом воздухе, поскольку они хранились благодаря специальным условиям, которые были в склепе.

Исследователи из университетского колледжа Лондона определили, что внутренние камни Стоунхенджа происходят из рудников, которые находятся на расстоянии 230 километров от Эймсбери

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Теги: церковь, вандализм, останки, дублин, крестоносец
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