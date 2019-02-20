Ученые раскрыли происхождение голубых камней Стоунхенджа

Фото: naked-science

Исследователи из университетского колледжа Лондона определили, что внутренние камни Стоунхенджа происходят из рудников, которые находятся на расстоянии 230 километров от Эймсбери. Об этом сообщает Naked-science.

"Споры о происхождении голубых камней (чужеродных по отношению к территории монумента) Стоунхенджа ведутся уже столетие. Сейчас геологи из Университетского колледжа Лондона выявили взаимосвязь между двухтонными глыбами и рудниками, находящимися у холмов Пресели в Западном Уэльсе", - отмечается в сообщении.

Реклама

Ученые знали, что голубые камни прибыли из Уэльса, но сейчас они сравнили их строение с обнаженными породами Крейг Рос-и-фелин и Карн Годог (Carn Goedog). По словам авторов, полное совпадение не оставляет сомнений в истоках происхождения камней.

Археологи выдвигают несколько теорий.

"Одна из них заключается в том, что древние люди могли погрузить голубые камни на деревянные сани, чтобы таким образом облегчить перемещение. В пользу этой теории свидетельствуют рукотворные каменные платформы, найденные рядом с рудниками", - отмечается в сообщении.

Читайте также: Ученые нашли разгадку аналога Стоунхенджа в лесах Амазонки

Ранее предполагали, что плиты могли транспортировать по воде, но сейчас такая гипотеза кажется маловероятной, потому что наземный маршрут более прямой и короткий.

Авторы исследования сходятся в том, что передвижением камней, скорее всего, занимались люди, а не природа. Камни имели форму вертикальных столбов и их могли отделить от остальной породы, расширяя зазоры на стыках между ними.

"Что действительно интересно в открытии, так это то, что мы еще на шаг приблизились к раскрытию тайны Стоунхенджа. Любой другой неолитический памятник Европы был построен из мегалитов, которые переместили не более чем на 16 километров", - отметил сотрудник университетского колледжа Лондона Майк Паркер.

Авторы предполагают, что месторождения камней могли иметь некое ритуальное значение.

В 2016 году археологи нашли на расстоянии 2,5 км от Стоунхенджа крупный памятник эпохи неолита, который использовался, предположительно, для религиозных и политических целей. Пока раскопана только небольшая часть комплекса. В диаметре он достигает 200 м и старше Стоунхенджа на более чем 1000 лет.