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09.05.2019, 21:30

В оккупированном Крыму разбили памятник погибшим крымским татарам

В оккупированном Крыму разбили памятник погибшим крымским татарам - Фото
Фото: скриншот видео

Гранитные плиты с именами погибших во второй мировой войне крымских татар установили 6 мая

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В оккупированном Россией украинском Крыму в ночь на четверг, 9 мая, был осквернен памятник крымским татарам, погибшим в годы Второй мировой войны. Об этом сообщается в группе Crimean Tatars в Facebook.

Памятник в селе Орловка, расположенном примерно в часе езды от Севастополя, был установлен в 1960-е годы и посвящен местным жителям, павшим на войне. 6 мая памятник обновили на средства местной крымскотатарской общины. Его дополнили две гранитные плиты с именами 57 крымских татар, погибших на войне. Накануне Дня Победы эти две плиты были разбиты. Старая часть памятника, на которой также написаны имена погибших на войне шести жителей села, не пострадала.

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Глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров написал в Facebook, что разбитый памятник опровергал мифы и монополию России на победу во Второй мировой войне.

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Теги: крымские татары, Крым, памятник, день победы, Вторая мировая война, вандализм
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